Przegląd prasy z tygodnia 12.05.2024. Co działo się w Szamotułach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W weekend, 11 i 12 maja pod Zamkiem w Stobnicy ma miejsce wyjątkowe i jedyne takie wydarzenie "Pierwsze oblężenie Zamku w Stobnicy". Jedyne dlatego, że jeszcze nigdy wcześniej, żaden zamek we współczesnych czasach, podczas rekonstrukcji nie był oblężony. Co to znaczy i dlaczego tak się stało? Wyjaśniamy w artykule.

Wielka Majówka z BMW w Dobrzycy trwa w najlepsze. Miłośnicy aut "beemek" z całej Wielkopolski i nie tylko spotkali się po raz siódmym na wielkim zlocie BMW na Nowym Świecie w Dobrzycy. Tak majówkę świętują prawdziwi fani motoryzacji