Targ Szamotulskiej Baby i Zielony Targ już 18 maja!

Targ Szamotulskiej Baby już 18 maja!

Ruszyły już przygotowania do dwóch niezwykłych wydarzeń, które odbędą się w Szamotułach - Targu Szamotulskiej BABY, połączonego z Zielonym Targiem!

Kolejna edycja Targu Szamotulskiej BABY, podczas której odbędzie się wyprzedaż ubrań, akcesoriów, książek, zabawek, małego AGD czy dekoracji, zbliża się wielkimi krokami. To doskonała okazja, aby spędzić miło czas i dać nowe życie wielu przedmiotom.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych 18 maja od godziny 14:00 do Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach. Organizatorami Targu Szamotulskiej BABY jest Stowarzyszenie Kopernika 4 oraz Fundacja Varietae, przy wsparciu ZS nr 2 w Szamotułach.

Odbędzie się wydarzenie towarzyszące - Zielony Targ!

Targi będą połączone również z wydarzeniem towarzyszącym - Zielonym Targiem. To już czwarta edycja Targu Wymiany Roślin w Szamotułach!

To doskonała okazja do spotkania innych miłośników roślin i zarażenia się miłością do zieleni!