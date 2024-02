Samochód uderzył w tył autobusu i się zapalił. Wypadek drogowy i pożar w miejscowości Słopanowo Natalia Nowotna

W piątek, 16 lutego, na drodze wojewódzkiej nr 185 w miejscowości Słopanowo doszło do wypadku rogowego, w wyniku którego doszło do pożaru samochodu. Jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala w Szamotułach. Sprawę bada policja.