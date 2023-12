Sparta Szamotuły wycofa się z przyszłorocznych rozgrywek? Klub wydał oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej

W sierpniu 2023 roku Sparta Szamotuły zwróciła się do Rady Miasta i Gminy Szamotuły o dodatkową pomoc, po wcześniejszym otrzymaniu niewystarczającej dotacji w kwietniu. Jak przekazuje klub, odpowiedzi nie doczekano się do dzisiaj. Brak wsparcia spowodował, że klub zadłużył się wobec Centrum Sportu Szamotuły, co z kolei grozi utratą dostępu do obiektów sportowych.

Już 1 kwietnia informowaliśmy na swoich mediach społecznościowych o wysokości dotacji, którą otrzymaliśmy na początku 2023 roku. Kwota dotacji wyniosła wtedy 60 tyś. złotych. W tym roku zarząd i członkowie klubu dołożyli wszelkich starań, aby odmienić wizerunek klubu. Brak szkolenia młodzieży to jeden z głównych tematów zarzucanych od lat naszemu klubowi. Tego roku powstała grupa młodzieżowa, a w następnym roku planowane jest utworzenie kolejnych grup. Wszystko wiąże się tylko z jednym problemem, jakim jest Centrum Sportu Szamotuły, spółka Miasta i Gminy Szamotuły. Mowa tutaj o obiektach sportowych, które kosztują nasz klub kosmiczne pieniądze. Tylko w tym roku otrzymane faktury z tytułu wynajmu obiektów przyniosły koszt 54281,40zł - przekazuje klub MKS Sparta Szamotuły.