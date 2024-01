Straż Pożarna podsumowała rok 2023 w powiecie szamotulskim! Było bezpieczniej niż rok wcześniej?

W 2023 roku strażacy z powiatu szamotulskiego interweniowali 1693 razy. Dzięki analizie danych opracowanych przez ogn. Łukasza Kawkę z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, udostępnionych przez straż, zauważyć można istotne zmiany w poszczególnych kategoriach zdarzeń. Z danych wynika, że odnotowano spadek liczby zdarzeń w powiecie, w porównaniu do wcześniejszego roku. Jedyny zauważalny wzrost pojawił się w kategorii fałszywych alarmów, których zgłoszono więcej niż w 2022 roku.

W 2023 roku strażacy powiatu szamotulskiego interweniowali 1693 razy – spadek w stosunku do 2022 roku o 545 zdarzeń, z czego 251 to pożary – spadek o 70 interwencji, 1339 to miejscowe zagrożenia – o 517 zdarzeń mniej oraz alarmy fałszywe 103 – wzrost o 42 interwencje - przekazuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.