Święto Patrona w Szkole Podstawowej w Biezdrowie! Upamiętniono rocznicę 150. urodzin Wincentego Witosa

Święto Patrona w Szkole Podstawowej w Biezdrowie było nie tylko okazją do uczczenia postaci Witosa, ale także do rozwijania wiedzy historycznej uczniów. Konkurs historyczny, który odbył się w ramach obchodów, stanowił doskonałą okazję do zgłębienia faktów związanych z życiem i działalnością polityka. Ważnym elementem obchodów Dnia Patrona były również występy teatralne, które przybliżyły realia jego czasów. Zorganizowano także loterię fantową.

150. rocznica urodzin Wincentego Witosa to nie tylko powód do refleksji nad historią Polski, ale także do przypomnienia wartości, które reprezentował. Święto Patrona w Szkole Podstawowej w Biezdrowie stanowiło upamiętnienie tej postaci oraz przypomnienie jej wkładu w historię.