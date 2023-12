Szamotulanka przypomina tragiczne wydarzeniach z 1939 roku. Przy ulicy Franciszkańskiej w Szamotułach stracono dziesięciu Polaków

Do tragedii na ulicy Franciszkańskiej doszło w odwecie za postrzelenie niemieckiego żołnierza, co doprowadziło do dramatycznego losu dziesięciu rzemieślników i rolników z Szamotuł, Wronek, Otorowa, Pniew i Piłki, którzy padli ofiarą okrutnej represji.

Wśród nich byli Jan Szymkowiak, Jan Brzoski, Adam Zeuschner, Feliks Ludek, Jan Kaczmarek, Tomasz Czyż, Wincenty Pociecha, Brunon Korpik, Wojciech Sydor i Franciszek Kaczmarek.