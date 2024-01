Uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 odwiedził Adam Mickiewicz! Innowacyjny projekt szkolny "Tacy, jak Adaś" Natalia Nowotna

W Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach coś się szykuje! Potajemne telefony, nieznane osoby, wiadomości od niejakiego Adasia M... Przed uczniami wiele zagadek do rozwiązania. Rąbka tej tajemnicy uchyliło dzisiejsze spotkanie w Muzeum Zamku Górków, do którego dołączył Adam Mickiewicz we własnej osobie!