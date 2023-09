Konferencja prasowa przed rozpoczęciem Amica Cup 2023. Kulisy turnieju siatkówki kobiet w Szamotułach!

W piątek 29 września, pierwszego dnia wyczekiwanego turnieju Amica Cup 2023, odbyła się konferencja. Spotkanie odbyło się w Hotelu Maraton, a hala sportowa Wacław już kilka godzin później stała się areną sportowych emocji turnieju. Konferencja była znakomitą okazją do poznania planów i oczekiwań drużyn, oraz do uzyskania odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Drużyny czterech różnych narodów zawalczą o zwycięstwo w turnieju Amica Cup

Rozgrywki zweryfikują formy zawodniczek!

W trakcie konferencji omówiono także podejście drużyn do samego turnieju. Reprezentacje opowiedziały o swoich celach, ambicjach i o tym, jakie wyzwania widzą przed sobą w Amica Cup. Jest to znakomita okazja, do sprawdzenia formy zawodniczek - to jedno z głównych założeń trenerów. Turniej stanowi też sentymentalne wydarzenie, gdyż udział w nim biorą drużyny, które już nie pierwszy raz zdecydowały się na uczestnictwo.

Chcemy sprawdzić, co do tej pory udało nam się wytrenować

- mówi trener drużyny #VolleyWrocław.