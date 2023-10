Wernisaż wystawy Bogdana Galewskiego i Anny Morgan. Już w ten piątek w Kaźmierzu!

Wystawę prac, które są efektem twórczości miejscowego artysty Bogdana Galewskiego oraz jego córki Anny Galewskiej-Morgan, obejrzeć będzie można już w piątek, od godziny 18.00. Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu, przy ul. Nowowiejskiej 15.

Obejrzenie wystawy stanowi idealną okazję, by zanurzyć się w świat sztuki i kreatywności lokalnych talentów. Spotkanie to także okazja do nawiązania nowych znajomości i rozmów z artystami oraz innymi miłośnikami sztuki. Warto więc zaplanować swój piątkowy wieczór, by wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym.

Na wernisażu pojawi się również gość specjalny, Chaim Rozenbaum. Kuratorem wystawy jest Przemysław Koliński.