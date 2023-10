Sukces artysty z Szamotuł na Słowacji! Damian Kłaczkiewicz zdobył drugą nagrodę na Międzynarodowym Treinnale Plakatu w Żylinie

Damian Kłaczkiwicz to nie tylko utalentowany artysta, ale także zaangażowany obywatel. Od dłuższego czasu współpracuje z Powiatem Szamotulskim w różnych projektach, które mają na celu popularyzację sztuki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Jednym z tych inspirujących przedsięwzięć jest Galeria Pod Halszką, mieszcząca się w Muzeum - Zamku Górków.

Prace artysty stale można obejrzeć w Galerii Pod Halszką

Od prawie roku Galeria Pod Halszką stanowi miejsce, gdzie mieszkańcy i goście regionu mogą podziwiać prace Damiana Kłaczkiewicza. To doskonała okazja do zanurzenia się w jego artystycznych wizjach, ale także zachęta dla młodych dusz, do odkrycia piękna sztuki.

Sukces Damiana Kłaczkiewicza na międzynarodowej scenie plakatu to dowód na to, że pasja, talent i ciężka praca mogą przekształcić marzenia w rzeczywistość. Jego osiągnięcia są powodem do dumy nie tylko dla niego samego, ale także całego powiatu.