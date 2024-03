Sukces uczennic z szamotulskiego "Rolnika" podczas Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Uczennice Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach z sukcesami podczas Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Szamotulski "Rolnik" na IV miejscu w klasyfikacji grupowej na terenie całego kraju

To jednak nie wszystko. Szamotulski "Rolnik" zajął IV miejsce w klasyfikacji grupowej na terenie całego kraju. Joanna Zawieja, która przygotowywała uczennice do olimpiady i towarzyszyła im podczas konkursu, wyraża szczere uznanie dla ich osiągnięć, podkreślając jednocześnie, że droga do sukcesu była pełna wyzwań.