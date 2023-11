Władze gminy Pniewy ostrzegają przed oszustami i przypominają

Jak sprawdzić taką firmę?Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

Władze Pniew wskazują, że pierwszy krok, aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą.

Jak poinformowano, urzędnicy otrzymali liczne telefony i sygnały od mieszkańców między innymi z miejscowości Lubosina, Lubosinek, Buszewo, Buszewko, Przystanki, Nojewo w sprawie ofert kierowanych do mieszkańców gminy Pniewy dotyczących dofinansowania na wymianę starych kotłów, proszę o ostrożność w wyborze firm.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie. - Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości. Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce.

Podkreślono również, że bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl. Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Ponadto gmina przypomina o konieczności wymiany starych pieców w naszym regionie, co związane jest z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przyjętą w grudniu 2017 roku. Radni wprowadzili wówczas na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań muszą zostać wyłączone z eksploatacji w 2 etapach:

Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych

Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio.

Ponadto dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (takich jak: piece kaflowe, kominki, kozy) od dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszczone będzie używanie tylko instalacji spełniających wymagania ekoprojektu lub których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80 %.

Więcej informacji można w specjalnie utworzonym Punkcie konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, w Urzędzie Miejskim w Pniewach, ul. Dworcowa 37 (sala narad). Godziny przyjęć: Poniedziałek: 12.00 do 16.00; Środa: 12.00 do 15.30; Piątek: 7.00 do 12.00 lub pod nr telefonu 61-29-10-477.