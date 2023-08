Na drogach w powiecie szamotulskim będzie jaśniej?

Szacowana ilość opraw oświetlenia drogowego w Polsce wynosi około 3,4 mln. Przeważająca większość z nich to energochłonne oświetlenie sodowe o mocy od 50 do 400 wat. Na potrzeby oświetlenia zużywane są około 3 terawatogodziny (TWh) energii elektrycznej rocznie.

– Zachęcam samorządy do aktywnego uczestnictwa w programie i składania wniosków. Szacuje się, że dzięki programowi gminy zaoszczędzą ponad 1 mld zł w ciągu roku, nastąpi również redukcja emisji dwutlenku węgla o 1,3 mln ton i zużycia energii o 1,58 TWh – podkreśla wiceminister Grzegorz Piechowiak.

Nowe światło dla gmin

Nabór zostanie przeprowadzony w ramach dziewiątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a budżet to około 1 mld zł.

Poziom dofinansowania dla samorządu wyniesie 80% wartości inwestycji, przy wkładzie własnym gminy na poziomie 20%. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką będzie mogła wnioskować gmina, wynosi 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 18 września.

Nowoczesne i energooszczędne

Technologia oświetlenia LED charakteryzuje się niższym zużyciem energii w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z rachunkami za energię elektryczną. Lampy LED mają również dużo dłuższą żywotność niż tradycyjne źródła światła. To z kolei przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie i konserwacje oświetlenia.