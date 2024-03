Wręczono statuetki Dumy Wronek! Otrzymało je 57 osób i instytucji, wyróżniających się zaangażowaniem społecznym, kulturalnym i sportowym

W piątek, 15 lutego, odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek "Duma Wronek" dla osób i instytucji z terenu gminy Wronki, które wyróżniły się swoją działalnością w 2023 roku. Burmistrz Wronek, Mirosław Wieczór, osobiście wręczył statuetki podczas bankietu, który odbył się w Hotelu Olympic we Wronkach.

Teatr „Odgrywane Kapsle”

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wśród wyróżnionych instytucji znalazły się także kluby sportowe, które w minionym roku obchodziły jubileusze:

Ludowy Zespół Sportowy „Warta” Wartosław

Uczniowski Klub Sportowy Wawrzyn Biezdrowo

Klub Sportowy Akademia Sportu Wronki

Cała gala była wyrazem uznania dla tych, którzy wnieśli wkład w rozwój gminy Wronki, będąc prawdziwymi ambasadorami miasta i wzorem dla innych. Tytuł "Dumy Wronek" to nie tylko zaszczyt, ale także dowód na to, że zaangażowanie i pasja są doceniane oraz stanowią motywację do dalszych działań na rzecz dobra społeczności.