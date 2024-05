Za nami pierwsza sesja Rady Powiatu Szamotulskiego (2024-2029)

Z głębi serca pragnę wyrazić moją ogromną wdzięczność za Państwa zaufanie. Już po raz drugi, zgodnie z wolą Rady Powiatu przyjmuję zaszczytną funkcję starosty Powiatu Szamotulskiego. Nie kryję radości, ale również zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaką to ze sobą niesie. Jestem zobowiązana do kontynuowania zapoczątkowanych działań oraz do podejmowanie wspólnie z Państwem nowych wyzwań - mówiła starosta Beata Hanyżak. - Jestem przekonana, że tylko wspólnymi siłami będziemy zdolni do dalszego rozwoju naszego powiatu.