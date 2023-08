Zapomniane skarby przeszłości odnalezione! Grobowce megalityczne w Gminie Szamotuły

Czym są grobowce megalistyczne? Pierwsze pojawiły się we Francji

Megalit lub grobowiec megalityczny to imponująca konstrukcja grobowa zbudowana z ogromnych głazów oraz nasypów ziemnych. W Europie pierwsze z nich pojawiły się około 4800–4300 lat p.n.e. , na terenach północno-zachodniej Francji . Jednak to właśnie na obszarze południowej i środkowej Anglii, północnych i środkowych Niemczech, Danii oraz Polski, ludzie zaczęli budować te monumentalne struktury w początkach IV tysiąclecia p.n.e. Co fascynujące, budowle te okazują się być nawet starsze od słynnych piramid egipskich.

Badania przeprowadzili archeolodzy z Poznania

Odkryto cztery cmentarzyska grobowców megalitycznych w gminie Szamotuły

Jednak prawdziwa sensacja nadeszła, gdy archeolodzy poinformowali o ich odkryciu kilkanaście kilometrów na zachód od Soboty, w Sierpówku, również w gminie Szamotuły. Jest możliwe, że na tym obszarze znajduje się aż cztery cmentarzyska grobowców megalitycznych. Co więcej, każde cmentarzysko może składać się od dwóch do sześciu grobowców, z których jeden może mieć aż 140 metrów długości, co stawia go wśród największych tego typu grobowców w Polsce.