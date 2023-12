Autobusy hybrydowe już niedługo w powiecie szamotulskim. Pojawią się w Dusznikach

Projekt "Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego z napędem hybrydowym" otrzymuje wsparcie z rządowego programu. Wagę inwestycji podkreślił Starosta poznański.

Otrzymaliśmy dofinansowanie, ale pamiętajmy też, że sami również musieliśmy wykreować ze swojego związku kilka milionów złotych. I wszyscy członkowie wyrazili na to zgodę, podnosząc składkę. Efekt jest taki, że dzisiaj mamy pierwsze cztery, a do końca lutego pozostałe autobusy, co w znakomity sposób zmieni wizerunek PKS Poznań. Jestem przekonany, że ludzie będą chętnie wsiadać do nowych pojazdów, bo to będzie nowa jakość i komfort. Można zatem powiedzieć, że w tej chwili nie pracujemy już nad ratowaniem firmy, ale nad jej rozwojem. I nadal chcemy to robić – mówił Starosta poznański, Jan Grabkowski.