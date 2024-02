Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Szamotułach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Maturzyści Szkoły na Leśnej doczekali się wyczekiwanego, magicznego balu studniówkowego. Uczniowie i nauczyciele czerpali z tej uroczystości pełnymi garściami - beztrosko tańcząc na parkiecie, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia i przede wszystkim, wspólnie spędzając ten niezapomniany wieczór, będący początkiem intensywnych przygotowań do egzaminu maturalnego.

"Tacy, jak Adaś", innowacyjny projekt szkolny prowadzony przez dwa tygodnie w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach dobiegł końca. Jednak nie ma powodów do smutku! Wiedza i doświadczenia, jakie nabyli uczniowie, z pewnością zostaną z nimi na zawsze, będąc miłym wspomnieniem o warsztatach, wycieczkach i wielu ciekawych aktywnościach związanych z patronem szkoły, czyli "Adasiem". W piątek, 9 lutego, w szkole odbył się wielki finał projektu...

– Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić Poznań, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegali w czwartek 8 lutego organizatorzy protestu rolników. Rano ruszą ze swoich punktów zbiórek dookoła Poznania pod Urząd Wojewódzki. Liczą, że będzie ich tysiące. Ruch samochodowy w Poznaniu będzie sparaliżowany!

To w tym miejscu mieszkańcy Szamotuł najchętniej kupowali pączki z okazji Tłustego Czwartku! O tym, gdzie można kupić najlepsze, zdecydowali czytelnicy. Większością głosów, zwycięzcą okazała się Cukiernia Nowaczyńscy, w której 8 lutego ruch panował już od wczesnych godzin porannych.

8 lutego obchodzony jest Dzień Tradycji Służby Więziennej. Z tej okazji, o historii i tradycji Służby Więziennej Zakładu Karnego we Wronkach, największego w Polsce zakładu typu zamkniętego, opowiedział podpułkownik Zbigniew Konopacki. Zobacz zdjęcia funkcjonującej we wronieckim więzieniu Izby Tradycji i Pamięci!

Rolnicy ponownie ruszają na protesty. Tym razem, rozpoczynając od miejsc zbiórki, będą kierować się kolumnami ciągników do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Rolnicy z powiatu szamotulskiego i okolic wyruszą z Sękowa, w gminie Duszniki.

W środę, 7 lutego wolontariusze Strażnicy Dziecięcych Marzeń zatrzymali pod Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie, 42-letniego Andrzeja B., mieszkańca gminy Pleszew, który podejrzewany jest o pedofilię. Mężczyzna pisał do 14-letniej dziewczynki niestosowne rzeczy z podtekstami seksualnym

32-letni mieszkaniec Szamotuł został zatrzymany w związku z serią kradzieży, jakich dokonał w sklepach we Wronkach oraz w Szamotułach. Kradł drogie perfumy, alkohol i narzędzia. Grozi mu nawet do do 5 lat więzienia.