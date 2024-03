Dzień Świętego Patryka w Szkole Podstawowej im. Jana Ostroroga w Ostrorogu

Saint Patrick’s Day - Dzień Świętego Patryka

Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone 17 marca. Jest to święto patrona Irlandii, czyli św. Patryka. Najważniejszą tradycją obchodów tego dnia jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zielony to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizującego koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi. Irlandczycy w wielu miastach organizują z tej okazji festyny i uliczne pochody, w których dominuje właśnie zieleń.