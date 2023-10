Przedszkola w Szamotułach w roku szkolnym 2024/2025. Lista dostępnych placówek

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Szamotułach?

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Szamotułach działają na podstawie przepisów, które są określone w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Do tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do konkretnej placówki już wcześniej. Bierze się także pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo w sekretariacie .

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Szamotułach?

Nauka w przedszkolu jest niezwykle ważna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.