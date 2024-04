Międzynarodowa Wymiana Uczniów. Polsko-Niemieckie Spotkanie w Hanowerze

Uczniowie z Kaźmierza spotkali się z młodzieżą z Anne-Frank Schule z Molbergen

W dniach od 8 do 12 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu mieli niezwykłą okazję do wzięcia udziału w międzynarodowym spotkaniu w Hanowerze. W ramach międzyszkolnej wymiany, współfinansowanej przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży, spotkali się z uczniami Anne-Frank Schule z Molbergen, aby realizować projekt integracyjny oraz poszerzyć swoje umiejętności językowe.

Zwiedzili miasto Hanower

Nie zabrakło także czasu na przyjemne spacery po ulicach miasta i uczestnictwo w warsztatach rzeźbienia w mydle. Organizatorzy spotkania pomyśleli również o aktywności fizycznej – młodzież miała okazję do ćwiczeń na parku trampolin, co było dodatkową atrakcją podczas wyjazdu.

To niezapomniane doświadczenie nie tylko pozwoliło uczniom na rozwój językowy i kulturowy, ale także na budowanie trwałych przyjaźni i więzi między uczniami obu szkół. Międzynarodowa wymiana uczniów to nie tylko doskonała okazja do nauki, ale także do wzajemnego zrozumienia i integracji.