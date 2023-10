Piłkarskie podsumowanie weekendu. Kto dał radość kibicom, a kto nie?

Z kolei Sokół Pniewy zremisował u siebie z Leśnikiem Margonin 2:2. Sokół w tabeli znajduje się na 12 pozycji. Za trzy tygodnie dojdzie do wielkich derbów powiatu szamotulskiego w V lidze. Sparta u siebie zagra z Sokołem. Co więcej, będzie to ostatni mecz rundy jesiennej w V lidze.

W grupie II B-klasy druga porażka z rzędu Śródmieścia Wronki. Tym razem w powiatowych derbach z Orłem Słopanowo. Jak wyglądał ten mecz? - Ponosimy kolejną porażkę z rzędu i tym samym kończymy granie w 2023 roku, gdyż za tydzień ostatnia kolejka Proton B Klasy II, w której to drużyna Śródmieścia ma pauzę. Z przebiegu meczu był to najniższy wymiar kary, gdyż gospodarza brakowało skuteczności, a kilkukrotnie świetnymi interwencjami popisał się w bramce Rusinek Marek. Jedyna bramkę dla Śródmieścia zdobył tego dnia Borowiak Maciej po asyście Remisza Marcina.

Śródmieście może w ostatniej kolejce stracić pozycję lidera. Tymczasem Górka Wronki przegrała w Rosku z Notecią 3:2.

Na koniec B-klasa grupa III, gdzie również została do rozegrania tylko jedna listopadowa kolejka przed przerwą zimową. Co się wydarzyło w ostatni weekend października? LKS Baborówko przegrało u siebie z Dębem Bolewice 1:2, Sparta Brody pokonała Grom Binino 4:1. Co ciekawe, w rtm sezonie drużyna z Brodów wyjątkowo zaskakuje, bo w ostatnich latach była czerwoną latarnią B-klas, w których rywalizowała. Wracamy jednak do naszych drużyn. Nałęcz Ostroróg pokonał KS Sękowo 3:0, z kolei Huragan Podrzewie tylko zremisował w Zębowie z Gromem 3:3.

Za tydzień ostatnia kolejka B-klasy i nasze podsumowanie tego, co się jesienią w najniższej lidze wydarzyło, dokonamy też małej analizy i wskażemy nasze typy na awanse.