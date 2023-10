Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kaźmierzu

Senior dzisiaj to stan umysłu, a dodając do tego zdolność poruszania się, możemy stwierdzić, że wszyscy jesteśmy młodzi, bo chcemy się rozwijać i przebywać w grupie rówieśniczej. Czyż nie jest prawdą, powtarzając za Benjaminem Franklinem, że „ten się nie starzeje, kto nie ma na to czasu”?