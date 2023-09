Komendant Powiatowej Policji w Szamotułach podsumował półrocze podczas konferencji z dziennikarzami

Od lutego tego roku, kiedy to insp. Waldemar Dobrychłop objął stanowisko komendanta szamotulskiej komendy, postawił on na bezpośredni kontakt z lokalnymi mediami. Spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami mediów są wyrazem otwartości i gotowości do współpracy. Podczas konferencji prasowej 15 września, dziennikarzom i dziennikarką przekazano wiele istotnych kwestii.