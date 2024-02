Policjanci z szamotulskiej drogówki i funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei zadbali o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Jak informuje policja, większość kierowców zachowywała się zgodnie z przepisami. Podczas działań ujawniono jedynie trzy osoby łamiące przepisy dotyczące wjeżdżania na przejazd, gdy zapory były opuszczane lub podnoszenie nie było jeszcze zakończone.

Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego, a także przejeżdżając przez przejazd powinien zachować szczególną ostrożność. Szczególnie istotne jest przestrzeganie przepisów w zakresie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Ze względów bezpieczeństwa, kierującemu pojazdem zabrania się też wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim, omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu - apelują funkcjonariusze szamotulskiej policji.