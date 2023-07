Kto, kiedy, gdzie i z kim? Mała zapowiedź rozgrywek piłkarskich WZPN

W tej samej grupie rywalizować będzie Sokół Pniewy. Ekipa ta swoje pierwsze spotkanie zagra na wyjeździe, w spotkaniu przeciwko KS Piła. Na derby powiatu szamotulskiego kibice będą musieli długo jednak poczekać, bo spotkanie zaplanowano dopiero w ramach 15 kolejki, wówczas Sparta u siebie zagra z Sokołem. Będzie to weekend 18 – 19 listopada.

Zaczynamy od V ligi, do której wróciła Sparta Szamotuły – o okolicznościach tego powrotu już wcześniej pisaliśmy. Spartanie swoje pierwsze spotkanie rozegrają u siebie, a ich rywalem będzie grodziska Nasza Dyskobolia.

Z kolei w ostatni weekend sierpnia o pierwsze punkty w sezonie 2023/2024 rywalizować zaczną piłkarze klas A oraz klas B. Zgodnie z zapowiedzią podajemy składy poszczególnych grup, w jakich we wkrótce rozpoczynającym się sezonie grać będą drużyny z terenu powiatu szamotulskiego.

W klasie okręgowej, do rywalizującego Kłosa Gałowo i LZS Otorowo doszedł beniaminek – Sokół Duszniki. W związku z tym faktem w rundzie jesiennej czekają nas trzy pojedynki derbowe i na wiosnę – rewanże. Nie żadnych derbów nie dojdzie jednak w pierwszej kolejce, bo Duszniki udadzą się na wyjazd do Kleszczewa, Kłos zagra u siebie z Lechitą Kłecko, a LZS Otorowo wyjedzie na mecz do Fałkowa.

A powiatowe derby? Pierwsza okazja, będzie to pojedynek Gałowo – Otorowo w ramach 7 kolejki, 23 – 24 września. Następnie Duszniki – Otorowo w ramach 14 kolejki i tydzień później Gałowo – Duszniki w ramach 15 serii gier.

W grupie II A-klasy z naszych teamów zobaczymy: Zieloni Gaj Mały, Byki Oborowo, Wartę Wartosław i Wartę Obrzycko. Start rozgrywek przewidziano na weekend 26 – 27 sierpnia, a w pierwszej kolejce Zieloni zagrają u siebie z Jędrzejewem, Oborowo podejmie Połajewo, a obie Warty rywalizować będą na wyjeździe – Obrzycko w Lipie, a Wartosław w Wyszynach.