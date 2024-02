Młodzi włamywacze ukradli buty i artykuły spożywcze. Dwaj nastolatkowe w wieku 16 i 17 lat zostali zatrzymani

Ukradli buty i jedzenie

Na zabezpieczonych nagraniach z monitoringu widać było sprawców. Byli oni znani miejscowym stróżom prawa, więc zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia. Byli to dwaj nastolatkowie w wielu 16 i 17 lat. Jeden z nich mieszka we Wronkach, drugi na terenie gminy. Podczas ujęcia 16-latka, funkcjonariusze odzyskali skradzione buty - informuje st. asp. Sandra Chuda.

Z ustaleń policji wynika, że sprawcy uszkodzili futrynę i drzwi wejściowe do mieszkania, do którego się włamali, a z wnętrza domu ukradli buty i artykuły spożywcze. Samo zniszczenie mienia wyceniono na około 1800 złotych.

17-latkowi grozi więzienie za włamanie i kradzież

16-latka przetransportowano do policyjnej izby dziecka, natomiast 17-latek trafił do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Obaj zostali przesłuchani. Starszy ze sprawców usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz kradzieży z włamaniem, za co może mu grozić kara więzienia.