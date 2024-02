32-letni mężczyzna kradł drogie perfumy, alkohol i narzędzia. Grozi mu do 5 lat więzienia Natalia Nowotna

Fot. Piotr Krzyżanowski/arch. polskapress

32-letni mieszkaniec Szamotuł został zatrzymany w związku z serią kradzieży, jakich dokonał w sklepach we Wronkach oraz w Szamotułach. Kradł drogie perfumy, alkohol i narzędzia. Grozi mu nawet do do 5 lat więzienia.