Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznano Sylwii Zagórskiej! Wyróżnienie za wyjątkowe zasługi w pracy dydaktycznej

Wyjątkowe wyróżnienie dla Sylwii Zagórskiej, nauczycielki i dyrektora szkoły podstawowej w Kaźmierzu

Sylwia Zagórska to dyplomowana nauczycielka historii i Wiedzy o Społeczeństwie (WOS) z 21-letnim doświadczeniem oraz stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych o specjalizacji w historii. Od 1 września 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu.

Jako jedyna osoba związana z oświatą z powiatu szamotulskiego otrzymała Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, co jest dla niej nie tylko osobistym sukcesem, ale przede wszystkim uznaniem dla całej społeczności szkolnej, która dzięki jej doskonałej pracy i aktywnej współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami, zdobyła uznanie na szczeblu wojewódzkim.

Od roku 2020 Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu zajmuje czołowe miejsce w wynikach egzaminów ósmoklasistów w powiecie szamotulskim.

Szkoła, której jest dyrektorką, zatrudnia 86 nauczycieli i 29 pracowników obsługi i administracji, co czyni ją drugim co do wielkości pracodawcą w Gminie Kaźmierz. W placówce edukacyjnej w Kaźmierzu uczy się ponad 750 uczniów, co świadczy o jej znaczącym wpływie na lokalną społeczność i rozwój edukacji w regionie. Sylwia Zagórska jest również aktywną promotorką lokalnej historii poprzez swoje publikacje dotyczące Kaźmierza i Szamotuł.