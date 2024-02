Najpiękniejsze piosenki w wykonaniu postaci z bajek! Elsa, Tarzan, Kubuś Puchatek i inni odwiedzili kino Halszka [ZDJĘCIA] Natalia Nowotna

Co by się stało, gdyby postacie z bajek na jeden dzień wyszły z ekranów? To właśnie wydarzyło się w szamotulskim kinie Halszka podczas Magicznego Koncertu Bajki Świata! Kochane przez dzieci i dorosłych postaci z bajek odwiedziły Szamotuły, by zaśpiewać swoje najpiękniejsze utwory. Zobacz zdjęcia!