Namawiał żonę do wzięcia odpowiedzialności za kolizję, zapłacił 5000 złotych. Zakończenie sprawy nietrzeźwego kierowcy

Decyzją sądu zakończyła się jedna ze spraw, prowadzonych przez policjantów ds. wykroczeń w Szamotułach. Sprawca kolizji drogowej, który próbował unikać konsekwencji, został ukarany wysoką grzywną w wysokości 5000 złotych.

Szamotulska policja przypomina sprawę kolizji drogowej, do której doszło w maju ubiegłego roku w Obrzycku. Kierowca BMW, niezachowując należytych środków ostrożności, doprowadził do czołowego zderzenia z pojazdem Citroen C4. Sprawca opuścił miejsce zdarzenia, próbując uniknąć odpowiedzialności.

Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynikało, iż podejrzewany o spowodowanie zdarzenia drogowego 37-letni mieszkaniec powiatu szamotulskiego, namawiał swoją żonę, aby powiedziała, iż to ona jest sprawcą kolizji. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia dotarli do mężczyzny, sprawdzili stan jego trzeźwości, okazało się wówczas, iż był nietrzeźwy, i zatrzymali go. Policjanci sporządzili dokumentację niezbędną dla dalszego postępowania - przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach.