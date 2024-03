Nastolatkowie zareagowali widząc pijanego kierowcę! Został zatrzymany. 36-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

Nastolatkowie pomogli złapać pijanego kierowcę

W rozmowie z nimi, dzielnicowi ustalili numery rejestracyjne pojazdu, dzięki czemu niezwłocznie pojechali w kierunku jego miejsca zamieszkania. Dzięki postawie świadków, szybkiej reakcji oraz przekazaniu przez nich szczegółowych informacji, dzielnicowym udało się szybko odszukać pojazd. Funkcjonariusze ujawnili go w Chełmnie w pobliżu DK 92. W pojeździe znajdował się 36-letni mieszkaniec gminy Pniewy - informuje st. asp. Sandra Chuda.

36-latek z Pniew miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu i zakaz prowadzenia pojazdów

Po zatrzymaniu mężczyzny i przeprowadzeniu kontroli trzeźwości, okazało się, że miał on ponad 2 promile alkoholu we krwi. Dodatkowo, funkcjonariusze ustalili, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.