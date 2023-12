Awanse dla pedagogów na stopień nauczyciela mianowanego. Wręczono je w Szamotułach i Dusznikach

Nauczyciel mianowany to drugi stopień awansu zawodowego. Zdobywają go nauczyciele kontraktowi, którzy odbędą odpowiedni staż i zdadzą egzamin końcowy przed komisją. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymali nauczyciele z powiatu szamotulskiego, a dokładniej ze szkół w Dusznikach, Pamiątkowie i Baborowie.

Awans dla nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach

Akt nadania na stopień nauczyciela mianowanego odebrali nauczyciele z Pamiątkowa i Baborowa

Ambitni pedagodzy z powiatu szamotulskiego

Nauczyciele, tacy jak Jolanta Nowak, Paulina Bańdurska oraz Dawid Łuczak odgrywają kluczową rolę w rozwoju edukacyjnym uczniów. Przyznanie awansu to nie tylko ich osobisty sukces, ale także istotne wydarzenie dla całej społeczności edukacyjnej miejscowości. To wydarzenie jest świadectwem profesjonalizmu nauczycieli, pasji do nauczania i nieustającego dążenia do doskonałości w pracy pedagogicznej.