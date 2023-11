Ostroróg Cup 2023. Młodzi karatecy rywalizowali w zawodach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg

Najmłodszy uczestnik zawodów karate w Ostrorogu miał zaledwie 3 lata!

Impreza zgromadziła zawodników w sporym przedziale wiekowym. Najstarsi karatecy mieli 13 lat, za to najmłodszy z zawodników miał zaledwie 3 lata. Tego dnia do rywalizacji stanęło łącznie 160 zawodników, w tym 27 z sekcji Szamotuły i 27 z sekcji Ostroróg. Dla wielu z nich był to moment debiutu na zawodach i możliwości pokazania nabytych na treningach umiejętności po raz pierwszy.