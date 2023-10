Obrzycko otrzyma dofinansowanie na budowę hali sportowej i remont zejścia do przedszkola!

Zejście do Przedszkola Bajkowa Kraina zostanie wyremontowane!

Pierwszy z projektów, który zyskał wsparcie z VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych, to remont zejścia do Przedszkola Bajkowa Kraina. To ważne przedsięwzięcie przewiduje poprawę dostępu do przedszkola, co wpłynie na komfort zarówno dzieci, jak i rodziców. Dofinansowanie w wysokości 475 000 zł umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, zapewniając bezpieczne i estetyczne otoczenie dla najmłodszych mieszkańców.