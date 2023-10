"Orlik" na Szczuczyńskiej wymaga remontu i modernizacji. Mamy dobre wieści!

Wartość prac została wyceniona na 523 159 złotych, a samorząd gminny stara się o najwyższe możliwe dofinansowanie w ramach tego programu, czyli 261 579 złotych.

Prawdopodobnie wniosek został oceniony pozytywnie. To oznacza, że szanse na uzyskanie dofinansowania remontu "Orlika" na Szczuczyńskiej są naprawdę duże. To świetna wiadomość dla lokalnej społeczności, która wkrótce będzie mogła korzystać z odnowionej i lepszej niż kiedykolwiek przestrzeni sportowej. Wspólnie tworzymy miejsca, które inspirują do aktywności fizycznej i rozwijają talenty sportowe.