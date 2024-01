Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami powiatu szamotulskiego! Sprawdź szczegóły wydarzeń

Orszak Trzech Króli to coroczna manifestacja ulicznych jasełek, która 6 stycznia odbywa się w wielu miejscowościach, kończąc świąteczny okres Bożego Narodzenia. Inspiracją dla wydarzenia jest biblijna opowieść o Mędrcach ze Wschodu, którzy podążając za Gwiazdą Betlejemską, przybyli z darami dla nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. Podczas orszaku śpiewane są kolędy, a uczestnicy zakładają na głowy kolorowe papierowe korony oraz stroje nawiązujące do tego wydarzenia.

Gdzie odbędzie się Orszak Trzech Króli w powiecie szamotulskim?

Szamotuły Bazylika pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa zapowiada nadchodzącą uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwaną Świętem Trzech Króli. W ramach uroczystości ruszy orszak Trzech Króli, który rozpocznie się na Rynku przy krzyżu o godzinie 11.30. Po uroczyści uczestnicy przejdą na mszę świętą do bazyliki, gdzie towarzyszyć będzie kapela góralska. Po mszy odbędzie się krótki koncert górali.

Wronki

We Wronkach orszak rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11.00, następnie mieszkańcy ruszą na ulice miasta poprzez ulicę Kościelną, Plac Wolności, Klasztor Franciszkański i Rynek, by następnie wrócić do Fary. Zakończenie odbędzie się przy Grocie Najświętszej Maryi Panny.

Pniewy

Formowanie Orszaku rozpocznie się przy Kościele św. Jana Chrzciciela w Pniewach. O 14.00 Orszak wyruszy przez miasto. Na godzinę 15.00 zaplanowano Jasełka i wspólne kolędowanie w auli Sióstr Urszulanek.