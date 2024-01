Ostrzeżenie przed fałszywymi kontrolami pieców i kotłów! Urząd Miasta i Gminy Ostroróg apeluje do mieszkańców Natalia Nowotna

fot. Dariusz Bloch / Polska Press

W ostatnim czasie do Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg docierają sygnały o różnych metodach działania oszustów. Mieszkańcy gminy zgłaszają, że do ich domów przychodzą osoby, które chcą przeprowadzić na zlecenie urzędu kontrole pieców i kotłów. To oszustwo!