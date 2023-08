Warta Wartosław, jak... FC Barcelona! Ligowe podsumowanie weekendu

I właśnie od A-klasy zaczynamy nasze podsumowanie. Od razu nawiązujemy do naszego nietypowego tytułu, bo oczywiście nie ujmując ekipie z Wartosławia, to jednak od hiszpańskiego giganta futbolu Wartę dzieli ogromna przepaść. Dlaczego więc takie tytuł? Ci kibice, którzy śledzą ligę hiszpańską i oglądali niedzielny mecz drużyny Roberta Lewandowskiego wiedzą, że spotkanie było szalone, pełne zwrotów akcji i zakończyło się zwycięstwem Katalończyków 3:4. I tu nawiązanie do Wartosławia, bo piłkarze Warty w swoim inauguracyjnym meczu w A-klasie identycznym wynikiem pokonali na wyjeździe Iskrę Wyszyny.

Na meczu w Wyszynach nie byliśmy, ale wychodzi na to, że spotkanie również miało pełno zwrotów akcji, jak to rozgrywane w Vila-real. Oto jak opisali je Warciarze na swoim Facebooku: