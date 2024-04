Podsumowanie projektu szkolnego "RELacyjni". Licealiści zwrócili uwagę na relacje międzyludzkie. Dotarli do 130 tysięcy osób!

Grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, w skład której wchodzą Julia Strzelecka, Natalia Kozłowska, Wiktoria Paś, Oliwia Świerkowska, Maksymilian Mizera i Zuzanna Pasternak, podjęła się ambitnego zadania poprawy relacji międzyludzkich poprzez projekt "RELacyjni", realizowany w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Projekt RELacyjni miał na celu pokazanie ludziom, jakie błędy często popełnia się w relacjach i co robić, aby te relacje wróciły na właściwie tory. Tym, co nas połączyło, są właśnie nieudane relacje, które rozpadły się z wielu powodów. Mimo iż powody te były różne, mają one wspólną część, jaką jest dawanie motywacji do poprawy jakości poprzednich jak i nowych relacji - tłumaczą uczniowie.