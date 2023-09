Przegląd prasy z tygodnia 10.09.2023. Co działo się w Szamotułach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Szamotuły, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

9 września miłośnicy historii i retro klimatu zebrali się na VIII Retro Stacji Kaźmierz, aby uczcić 105. Rocznice Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii "Huzar".

Szerszenie to owady, które wzbudzają strach. Największy znany dziś to szerszeń azjatycki. Jeżeli dojdzie do spotkania z nim, należy zachować ostrożność. Warto też wiedzieć, jak postępować w przypadku użądlenia i jak je leczyć. Szczególnie czujni powinni być alergicy i osoby, które doświadczyły już wstrząsu anafilaktycznego.