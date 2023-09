W szamotulskich szkołach rozbrzmiał pierwszy dzwonek! Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza przywitała pierwszoklasistów

"Trójka" wita pierwszoklasistów! Powrót uczniów do szkół w Szamotułach

Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego był wyjątkowym momentem, który z pewnością zostanie w pamięci uczniów oraz ich rodziców, którzy wspierali pierwszoklasistów w tym ważnym dniu. Dyrektor Tomasz Runowski, w imieniu całej dyrekcji, serdecznie powitał nowych uczniów. W organizacji uroczystości wzięli udział również uczniowie starszych klas.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku, pierwszoklasiści udali się do swoich sal lekcyjnych wraz z wychowawcami. To tam po raz pierwszy zasiedli w ławkach, jako pełnoprawni uczniowie szkoły podstawowej.

Ten pierwszy dzwonek to nie tylko początek roku szkolnego, to także początek nowych przyjaźni, odkrywania talentów oraz rozwoju umiejętności. Każdy dzień spędzony w szkole to szansa na zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy, a ten rok szkolny obiecuje wiele niezapomnianych chwil i osiągnięć.