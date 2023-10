Rusza okres grzewczy – a wraz z nim zagrożenie pożarem i zatruciem tlenkiem węgla!

Zobowiązuje się również właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Okres grzewczy rok rocznie niesie za sobą zwiększone zagrożenie. Dochodzi do pożarów kominów, pożarów budynków, ale i częściej występuje tlenek węgla .

Na miejscu okazało się, że doszło do zadymienia z pieca – podczas pierwszego jego rozpalania. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pracujący na miejscu strażacy wykluczyli inne zarzewia ognia, poza tymi w piecu. Po oddymieniu pomieszczeń działania szybko zakończono.

Strażacy przypominają również, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych zabronione jest: używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować pożar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach; garażowanie pojazdów silnikowych w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu; przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

Ponadto zabrania się użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Warto zwracać również uwagę na to, by nie składować materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.

- W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu - przypominają strażacy.

Zachęcamy jednak mieszkańców do zakupu tych niepozornych urządzeń. Kosztują już od kilkudziesięciu złotych, a mogą uratować nasze zdrowie i życie.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

- nieszczelności,

- braku konserwacji, w tym czyszczenia,

- wad konstrukcyjnych,

- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymiany starych okien i drzwi na nowe.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

- Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.

- Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.

- Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

- W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

- Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.