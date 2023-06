Rusza remont kładki we Wronkach, planowane są kolejne inwestycje

Przypomnijmy, że zakres robót do wykonania obejmuje m.in.: formowanie nasypów, obsianie skarp, odcięcie kłódek, demontaż i odtworzenie instalacji oświetlenia, renowację powłok malarskich balustrady, remont nawierzchni, nacięcie styku betonu i blachy gzymsowej z wypełnieniem masą trwale plastyczną, wymianę desek z drewna egzotycznego, olejowanie pomostu z drewna egzotycznego, naprawę tynków WTA na przyczółku ceglanym, mycie konstrukcji stalowej kładki, montaż pasa z kolcami przeciw ptakom, przesunięcie znaków żeglugowych, a także remont pochylni przy kładce we Wronkach.

Co więcej – jak informuje gmina - ze wglądów bezpieczeństwa – na czas wykonywania remontu drewnianego pomostu od strony Osiedla Zamość – zostanie również zamknięta miejska plaża.

A nie są to jedyne prace, bo gmina poinformowała, że jest w trakcie kolejnych inwestycji. Udało się już położyć nową nawierzchnię z kostki brukowej na drodze wewnętrznej przy Pastorówce, ponadto rozpoczęły się również prace na ul. Cienistej.

Tymczasem w połowie czerwca ogłoszono przetarg na remont budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wronki. Modernizacje planowane są w świetlicach wiejskich w Popowie, Biezdrowie, Starym Mieście, Stróżkach i Chojnie, a także w Ćmachowie, gdzie wyremontowany ma zostać amfiteatr.

Kolejne zadania, na których wykonanie poszukiwani są wykonawca, to modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Jana Pawła II we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2022, a także Odnowienie terenu zielonego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Wronkach oraz modernizacja boisk oraz budowa elementów lekkiej atletyki przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Wronkach wraz z zagospodarowaniem terenu.