Prawdziwa „Bitwa o remizy” dopiero się niestety w Obrzycku zaczyna…

- Zrobimy wszystko, żeby podjąć to wyzwanie. Liczę na to, że ktoś kompetentny przyjrzy się sprawie i wyciągnie wnioski. Boli mnie tylko konieczność rozpraszania wątłych zasobów ludzkich urzędu miasta. Zwłaszcza w sytuacji, w której zaplanowaliśmy rekordowe inwestycje w przyszłym roku. O pieniądzach nie wspomnę… - usłyszeliśmy.

Radość była więc ogromna, bo remiza strażacka w Obrzycku od dawna prosi się o modernizację. Dziś – kilka tygodni po wyborach w Obrzycku nadal liczą, że uda się wykorzystać zewnętrzne środki. Co podkreśla zresztą Burmistrz Igor Kołoszuk:

Wygrali po raz kolejny! Najlepsza frekwencja w powiecie dawała samorządowi milion złotych na modernizację remizy strażackiej, w rakach profrekwencyjnej akcji „Bitwa o remizy”. Był to kolejny, ogromny sukces mieszkańców Miasta Obrzycko, zachęconych działaniami samych strażaków. Druhowie wiedzieli, jak działać, bo podczas poprzednich wyborów, również dzięki najwyższej frekwencji zdobyli wóz strażacki.

- Konkluzja jest jednak raczej smutna - jeśli tak wygląda nagroda za najwyższą frekwencję, to nie wyobrażam sobie jak wyglądałaby kara. Zacznijmy od tego, że kwota 1 miliona została rozbita na dwie połowy. Każda finansowana z osobnego źródła. 0,5 mln. ze środków Komendy Głównej i 0,5 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zapewne ma to jakieś tam swoje uzasadnienie. Podobnie było w przypadku wygranego przez nas w 2020 roku wozu. Jednak tym razem każda pula może być wydawana ściśle według innych, zagmatwanych zasad. Każda pełna pułapek i bezsensownych ograniczeń – informuje Igor Kołoszuk na swoim Facebooku.

Wypowiedź szefa gminy niejako nie nastraja optymizmem, bo pojawiły się pewne problemy – choć w Obrzycku wszyscy mają nadzieję, że do przeskoczenia. Otóż we wtorek 20 listopada Burmistrz Obrzycka Igor Kołoszuk wraz z Komendantem OSP Obrzycko Zbigniewem Wleklakiem uczestniczyli w wideokonferencjo na której zaprezentowano nam zasady finansowania owych remontów.

Co więcej, jak poinformował – część obiecanych środków, a więc te pochodzące z WFOŚiGW można wydać jedynie na bardzo określone działania, głównie związane z instalacją OZE, termomodernizacją, wymianą pieca, wymianą żarówek na energooszczędne itp. Z kolei inną część środków można by wydać na ograniczony remont, ale już na przebudowę, czy rozbudowę NIE, bo wtedy OSP musi wyłożyć jeszcze dodatkowe 50% do wszystkich wydatków majątkowych powyżej 10 tys. zł.