Ruszyły zapisy na 5. Turniej Poetycki o Pierścień Halszki! Odbędzie się 16 marca

Odczytaj swój wiersz i zdobądź Pierścień Halszki!

Turniej, otwarty dla wszystkich, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania, to wyjątkowa okazja do zaprezentowania własnej twórczości i podzielenia się nią z publicznością. Na zwycięzcę tej kreatywnej rywalizacji czeka wyjątkowa nagroda - Pierścień Halszki.

Trwają zapisy

Zgłoszenia do udziału w V Turnieju Poetyckim o Pierścień Halszki są przyjmowane do 14 marca 2024 roku, do godziny 15:00. Wiersz wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres e-mail: [email protected] lub dostarczyć osobiście do biblioteki.