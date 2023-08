Sparta i Sokół remisują na start sezonu 2023/2024. Ruszają ligi WZPN

V liga

Zaczynamy od V ligi i Sparty Szamotuły, która w tym sezonie jest beniaminkiem rozgrywek. Zanim o meczu, to przypomnijmy o tym, że Spartanie o tym, że zagrają w V lidze dowiedzieli się na starcie przygotowań do nowego sezonu. Początkowo – po przegranych barażach – nikt nie przypuszczał, że szamotulanie spełnią jednak swoje marzenie o powrocie do piątej ligi.

Problemy Szturmu Junikowo sprawiły jednak, że kosztem podpoznańskiej ekipy, to właśnie Sparta mogła rozpocząć zmagania w V lidze. I tak stało się w sobotę 12 sierpnia. Do Szamotuł przyjechała ekipa z Grodziska Wielkopolskiego – Nasza Dyskobolia.

Spotkanie było wyrównane o czym świadczy zresztą końcowy wynik. W Szamotułach doszło do podziału punktów – było 2:2. Wynik spotkania w pierwszej połowie otworzył nie kto inny, jak Denis Maćkowiak – w 35 minucie. Do przerwy ku uciesze miejscowych kibiców Sparta prowadziła. Po zmianie stron do głosu doszli goście. Nasza Dyskobolia wyrównała stan rywalizacji w 56 minucie spotkania za sprawą Dawida Chełpy, a kilkanaście minut później – w 73 minucie gola dla grodziszczan zdobył Rafał Szaj. Goście prowadzili i wydawało się, że na inaugurację Sparta przegra. Gra się jednak do końca i tak było w tym przypadku. W 87 minucie spotkania bramkę na wagę remisu zdobył Błażej Hirszfeld.