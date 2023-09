Sparta pokazała charakter i odniosła drugie zwycięstwo w sezonie. Komplet wyników naszych lig

- W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie kilka klarownych sytuacji, lecz tylko dwie z nich wykorzystaliśmy. Przeciwnik wykorzystał nasze błędy indywidualne i do przerwy schodziliśmy z wynikiem 2:2. Po przerwie po kolejnym błędzie tracimy bramkę na 3:2 i musimy gonić wynik. Nasza drużyna pokazuje charakter i zdobywa dwie bramki. Sędzia spotkania kończy mecz i cieszymy się z bardzo cennych trzech punktów. Bramki zdobyli dziś Rafał Chmal, Indy Pudliszak, Jakub Hirszfeld i Dominik Nowicki. Szczególnie cieszy bramka Rafała, który zdobył pierwszą bramkę od roku. Przerwa ta była spowodowana zerwaniem więzadeł. Brawo drużyna! - podsumował spotkanie klub.

V liga Duma Szamotuł jest beniaminkiem rozgrywek, który awansował dość niespodziewanie. I o ile w ubiegłym sezonie awans był głównym celem, o tyle na boisku nie udało się go wywalczyć i zespół rozpoczął przygotowania pod kątem klasy okręgowej. Problemy finansowe rywali sprawiły jednak, że Spartę przesunięto do V ligi, gdzie rywalizacja jest bardziej wymagająca. Nic więc dziwnego, że Spartanie prezentują się w rundzie jesiennej w kratkę.

Wygrana 4:3 pozwoliła Sparcie przesunąć się na 9 miejsce w tabeli, a po 7 kolejkach ma 9 punktów. Lepiej radzą sobie piłkarze Sokoła Pniewy. To ich drugi sezon po awansie do V ligi. Ekipa Sokoła znajduje się obecnie na 11 pozycji w lidze – ma tyle samo punktów co Sparta jednak gorszy bilans bramkowy. W sobotę Pniewianie podejmowali u siebie Lubuszanina Trzcianka. Padł remis 2:2.

Klasa okręgowa

Nadeszła wiekopomna chwila – przynajmniej dla kibiców z Dusznik, bo Sokół po raz pierwszy zapunktował, co więcej na wyjeździe w Morowanej Goślinie zebrał całą pulę, wygrywając 1:3. Być mogę wygrana da beniaminkowi nieco wiatru w żagle i po fatalnym starcie sezonu, uda się piłkarzom Sokoła nieco odbić od dna.