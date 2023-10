Szamotulskie morsy rozpoczęły sezon! Pierwsza wspólna kąpiel Szamotulskiego Klubu Morsów Góra Lodowa

Pierwsze morsowanie w pamiątkowskim jeziorze! Opady deszczu nie zniechęciły morsów

Morsowanie dla każdego - nie zapomnij o dobrym przygotowaniu i badaniach lekarskich

Co ciekawe, najmłodszym uczestnikiem klubu jest zaledwie 11-letni Mikołaj. To dowód na to, że morsowanie nie zna ograniczeń wiekowych i może być praktykowane przez każdego, kto ma odwagę wejść do mroźnej wody.